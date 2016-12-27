Крушение Ту-154: признаков взрыва на борту самолета перед падением не выявлено - СМИ

"Признаков воздействия взрыва или пламени на самолет не обнаружено по результатам осмотра извлеченных обломков и фрагментов лайнера", - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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Напомним, самолет российского Минобороны Ту-154 упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова.

Основными рабочими версиями ФСБ по крушению Ту-154 остаются: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета.