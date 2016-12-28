"Без шансов": более 50 тысяч мигрантов решили покинуть Германию и вернуться на родину

Об этом пишет Русская служба BBC со ссылкой на газету Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на данные федерального управления по делам беженцам и миграции Германии.

По данным газеты, большая часть из покинувших страну мигрантов - это выходцы из Западных Балкан, у которых не было шанса получить статус беженца в стране. Таким образом они смогли избежать депортации и налагаемого в этом случае запрета на въезд в Германию.

При этом всего в 2016 году из Германии были депортированы 25 тысяч человек. Из числа добровольно уехавших 15 тысяч человек оказались выходцами из Албании. Также еще по 5 тысяч человек добровольно вернулись в Сербию, Ирак и Косово.

По данным Sueddeutsche Zeitung, увеличилось число людей, желающих добровольно вернуться в Афганистан, Иран и Ирак. В этом году, например, в Афганистан из Германии решили вернуться более 3,2 тысяч человек - это в 10 раз больше, чем год назад.

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Отчасти рост желающих покинуть Германию связан с тем, что правительство в случае добровольного отъезда выплачивает семьям мигрантов компенсации, включая транспортные расходы.

В декабре этого года стало известно, что правительство потратит 150 млн евро в ближайшие три года на программу по возвращению мигрантов на родину. В год правительство будет тратить около 50 млн евро на помощью мигрантов, которые не смогли получить статус беженца.

В Германию за последние полтора года прибыли более миллиона иммигрантов. В одном лишь 2015 году 900 тысяч человек подали прошения на получение статуса беженца.