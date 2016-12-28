"Без шансов": более 50 тысяч мигрантов решили покинуть Германию и вернуться на родину

16:39, 28 декабря 2016
Мир
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Всего в 2016 году из Германии были депортированы 25 тысяч человек.

REUTERS

Об этом пишет Русская служба BBC со ссылкой на газету Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на данные федерального управления по делам беженцам и миграции Германии.

По данным газеты, большая часть из покинувших страну мигрантов - это выходцы из Западных Балкан, у которых не было шанса получить статус беженца в стране. Таким образом они смогли избежать депортации и налагаемого в этом случае запрета на въезд в Германию.

При этом всего в 2016 году из Германии были депортированы 25 тысяч человек. Из числа добровольно уехавших 15 тысяч человек оказались выходцами из Албании. Также еще по 5 тысяч человек добровольно вернулись в Сербию, Ирак и Косово.

По данным Sueddeutsche Zeitung, увеличилось число людей, желающих добровольно вернуться в Афганистан, Иран и Ирак. В этом году, например, в Афганистан из Германии решили вернуться более 3,2 тысяч человек - это в 10 раз больше, чем год назад.

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Отчасти рост желающих покинуть Германию связан с тем, что правительство в случае добровольного отъезда выплачивает семьям мигрантов компенсации, включая транспортные расходы.

В декабре этого года стало известно, что правительство потратит 150 млн евро в ближайшие три года на программу по возвращению мигрантов на родину. В год правительство будет тратить около 50 млн евро на помощью мигрантов, которые не смогли получить статус беженца.

В Германию за последние полтора года прибыли более миллиона иммигрантов. В одном лишь 2015 году 900 тысяч человек подали прошения на получение статуса беженца.

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Теги: #Германия#беженцы#мигранты