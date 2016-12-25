Катастрофа российского самолета Ту-154: названы возможные причины крушения

Причиной крушения российского военного самолета ТУ-154 в районе Сочи была техническая неисправность или ошибка пилота.

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Об этом сказал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, исключив версию теракта, передают «Ведомости».

«Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство России, здесь не может быть такой версии… Самолет должен был совершить после взлета разворот над морем, может быть, не вышел на нужную траекторию», – сказал Озеров.

СМИ также сообщают, что возможной причиной крушения самолета Ту-154 могло стать попадание птицы в двигатель.

По факту крушения самолета Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов. В рамках расследования изымают документы и допрашивают должностных лиц, руководивших полетом. «Изымается предполетная документация, проводятся допросы должностных лиц, руководивших полетом, технического персонала, готовившего самолет к вылету и осуществлявших его дозаправку», – сказала представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, российский военный самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск, спустя 20 минут после вылета из Сочи. Он направлялся в сирийскую Латакию. Позднее МЧС России сообщило, что обломки самолета найдены в Черном море.

На его борту были восемь членов экипажа и 83 пассажира. Минобороны уточнило, что в их числе летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим» артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и девять представителей российских СМИ — «Первого канала» и «Звезды».