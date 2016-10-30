Чистки в Турции: без работы остались более 10 тысяч человек, закрыты 15 СМИ
Власти Турции уволили более 10 тысяч человек за предполагаемые связи с Фетхуллой Гюленом, которого Анкара подозревает в организации попытки государственного переворота.
Тысячи врачей, докторов и других служащих были отстранены внеочередным декретом, опубликованным 29 октября, передает Русская служба Би-Би-Си.
Этим же постановлением были закрыты 15 средств массовой информации.
При этом не понятно, входят ли эти 10 тысяч уволенных к числу ранее арестованных по подозрению в причастности к мятежу.
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В июле этого года в Турции была совершена попытка государственного переворота. После подавления путча президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал главным заговорщиком Гюлена - своего давнего оппонента.
Гюлен утверждает, что не имеет отношения к организации переворота. Его адвокаты сообщали, что он опасается за свою жизнь.
После неудачной попытки путча, наряду с его непосредственными участниками, было арестовано свыше 60 тыс. служащих, включая военных, судей, преподавателей университетов. Десятки тысяч людей потеряли работу.