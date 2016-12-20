Российский политолог оценил вероятность дворцового переворота в Кремле

Об этом российский политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал в интервью Online.ua.

"Режим захочет изменить персональный бренд. Такие режимы меняются, как правило, после дворцовых переворотов. Оснований более чем достаточно. Это целый ряд внешнеполитических поражений, которые пропаганда пытается выдать за победу", - заявил он.

По словам политолога, прежде всего речь идет об Украине: идеи "русского мира" и "Новороссии" провалились.

"Новороссия" превратилась в "Лугандонию" (оккупированные сейчас районы Донецкой и Луганской областей вместо всего юга и востока страны - Ред.), которую Путин хочет втюхать обратно в Украину. Для того, что переключить внимание от Украины, полезли в Сирию. Теперь Путина мир называет военным преступником, вместе с Башаром Асадом", - рассказал Пионтковский.

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Кроме того, по словам публициста, сдача Пальмиры показала, что там не компьютерная игра, где самолетиками можно выиграть войну.

"Сирия — это второй Афганистан для России. Когда-то это стало одной из причин падения СССР. Москва влезла на пике острой фазы тысячелетней войны между суннитами и шиитами. Причем на стороне шиитских экстремистов — режима Асада, террористов Хезболлы, Корпуса стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана — Ред.). Против суннитов, к которым принадлежат 80% мусульманского населения и 95% мусульманского населения РФ. Думающие люди все понимают", - подытожил он.