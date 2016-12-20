Следком РФ квалифицировал убийство посла РФ в Турции как "акт международного терроризма"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

"По факту убийства Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Турецкой Республике Андрея Карлова Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 361 УК РФ (акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку)", - говорится в сообщении.

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19 декабря мужчина открыл огонь по присутствующим на фотовыставке "Россия глазами турок" в турецкой столице, в результате чего был ранен посол РФ Андрей Карлов, который впоследствии скончался.

Отмечается, что видеозаписи произошедшего дают следствию основания полагать, что действия и высказывания нападавшего связаны с его отношением к позиции Российской Федерации в сфере противодействия международному терроризму.