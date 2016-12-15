"Смешная чушь": Песков прокомментировал сообщения о личном вмешательстве Путина в президентские выборы в США

"Как смешную чушь (могу прокомментировать эти сообщения)", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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Он добавил, что эти заявления, как и любая чушь, "не могут иметь под собой никаких оснований".

Напомним, по данным NBC, американская разведка "с высоким уровнем уверенности" считает, что Путин лично участвовал в кампании по вмешательству в президентские выборы в США.