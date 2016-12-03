Трамп впервые за несколько десятилетий напрямую поговорил с президентом Тайваня

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

В заявлении группы, которая занимается вопросами передачи власти в США, говорится, что Трамп обсудил с Цай Инвэнь "тесные связи в сфере экономики, политики и безопасности" во время телефонного разговора.

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С 1979 года в США действует закон об отношениях с Тайванем. Закон закрепляет сотрудничество США и Тайваня во многих сферах, но не подразумевает общепринятых дипломатических отношений.

Китай рассматривает Тайвань не как отдельную страну, а как собственную провинцию и выступает против официальных контактов между другими государствами и Тайванем.

Телефонный разговор между Трампом и Цай может привести к серьезному дипломатическому конфликту с Китаем. Пока Пекин не прокомментировал этот разговор.

Группа по вопросам передачи власти в США также сообщила, что Трамп поговорил с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, президентом Филиппин Родриго Дутерте и лидером Афганистана Ашрафом Гани.