Премьер Италии заявил о своей отставке

Ренци сообщил, что планирует в понедельник днем, 5 декабря, собрать заседание правительства, а после него подать президенту страны прошение об отставке, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Поводом для выступления стали предварительные результаты итогов референдума по предложенной Ренци конституционной реформе. Против нее проголосовали около 60% граждан. Явка при этом превысила 70%.

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В ходе выступления перед журналистами Ренци признал итоги референдума, назвав их вполне очевидными. Он взял на себя полную ответственность за поражение.

При этом глава правительства подчеркнул, что противники реформы теперь должны предложить свои варианты выхода из кризиса.

Реформа Ренци предусматривала в том числе ликвидацию одной из палат итальянского парламента с целью улучшения законотворческой деятельности.

Ранее УНИАН сообщал, что жители Италии по данным экзит-поллов отвергли проект конституционной реформы, предложенной премьер-министром Маттео Ренци. «Нет» пакету документов сказали 54-58%, «да» - 42-46%.