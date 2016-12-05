Президент Италии попросил Ренци отложить отставку

Об этом сообщается на официальном сайте итальянского президента, передает republic.ru.

В сообщении говорится, что президент обратился к премьер-министру Ренци с просьбой отложить отставку, пока парламент не утвердит бюджет на 2017 год.

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Парламент может принять бюджет на 2017 год 9 декабря.

В ходе встречи с президентом Ренци заявил, что больше не может оставаться на своем посту.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил о намерении подать в понедельник заявление об отставке после провала на референдуме по предложенной им конституционной реформы.

Напомним, результаты еxit polls показали, что жители Италии выступили против масштабной конституционной реформы, предложенной главой правительства Ренци. "Нет" пакету документов сказали 54-58%, "да" - 42-46%.