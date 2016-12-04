В Италии проходит решающий референдум по конституционной реформе

Как сообщает Reuters, участки открылись в 06:00 по киевскому времени.

На референдуме проголосовать могут около 51 миллиона итальянцев. Первые результаты ожидаются утром понедельника.

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На референдум вынесен вопрос об одобрении законопроекта по изменению Конституции Италии, в результате которого кардинально меняется политическая система страны: изменяется порядок формирования Сената, сокращается его численность, уменьшаются функции и полномочия, сокращается финансирование.

Конституционный законопроект был предложен в 2014 году премьер-министром Ренци и его левоцентристской Демократической партией, после принятия в первом чтении 13 октября 2015 года (Сенат) и 11 января 2016 года (палата депутатов) и окончательно принят 20 января 2016 года (Сенат) и 12 апреля 2016 (палата депутатов).

Однако, как известно, для немедленного принятия голосов не хватило до квалифицированного большинства в две трети. В соответствии со статьей 138 Конституции Италии, чтобы стать законом данный законопроект должен быть поддержан на референдуме.