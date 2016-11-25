На теледебатах во Франции победил сторонник Путина Фийон

По данным центра изучения общественного мнения Elabe, свои голоса экс-премьеру Фийону, который оказался "более убедительным", готовы отдать 71 процент избирателей консервативного лагеря, передает DW со ссылкой на французский телеканал BFM.

Ален Жюппе, в прошлом тоже возглавлявший правительство Франции, привлек на свою сторону лишь 28 процентов консерваторов и правоцентристов, следивших за дебатами.

Согласно анализу мнений всей телеаудитории, Фийон опережает Жюппе с результатом 57 процентов против 41 процента.

Sondage @elabe_fr - Parmi les sympathisants de droite : Fillon jugé plus convaincant à 71% https://t.co/OkkIxfWkFepic.twitter.com/K6pkcNQ5Qd — BFMTV (@BFMTV) November 24, 2016

Во время дебатов речь шла о необходимых реформах во Франции и о внешней политике, в частности, по отношению к РФ. Если Жюппе склоняется к мягким реформам "без брутальности" и выступает за сохранение санкций против РФ, то Фийон заявил, что добьется снижения безработицы и восстановления потенциала страны благодаря жесткой экономии. Он высказался за отмену санкций против РФ.

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По словам Фийона, санкционная политика Запада "провалилась", не дав "ничего, кроме разорения европейских фермеров". Он также подчеркнул, что готов к сотрудничеству с РФ в отношении Сирии.

В свою очередь, Жюппе выступил против сближения с Владимиром Путиным, который "не прекращает говорить о холодной войне". Если бы Жюппе победил на выборах, то в переговорах с РФ настаивал бы на выполнении Минских соглашений и на неприемлемости аннексии Крыма.

Ранее УНИАН сообщал, что бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон сенсационно одерживает уверенную победу в первом туре президентских праймериз у французских правых и центристов.