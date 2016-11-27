Слезы и радость: как кубинцы реагируют на смерть Кастро (фоторепортаж)

После сообщения о смерти лидера кубинкой революции Фиделя Кастро, на Кубе приспустили флаги, отменили увеселительные мероприятия, по радио и телевидению идут только исторические передачи о революционере. Траур по Кастро продлится 9 дней.

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В то же время, кубинские эмигранты, живущие в разных городах США, вышли на улицы, чтобы отпраздновать смерть Кастро. Свои эмоции люды выражали песнями, танцами и аплодисментами. Сообщение о смерти Кастро, они встретили массовыми гуляньями.

Напомним, бывший глава Кубы Фидель Кастро умер на 91-м году жизни. О смерти кубинского лидера объявили в ночь на 26 ноября по государственному телевидению.

Кастро скончался в 7 часов вечера (2 ночи по Киеву). Тело кубинского лидера будет кремировано в соответствии с его последней волей.