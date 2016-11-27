Смерть Кастро: Обама пообещал кубинцам "руку дружбы" США

Президент США барак Обама заявил, что США подадут «руку дружбы кубинскому народу» в то время, когда умер Фидель Кастро, пишет News Channel 11

Обама подчеркнул, что несмотря на почти 60-летнюю историю «раздора и глубоких политических разногласий», он «упорно работал, чтобы оставить прошлое позади».

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В то же время американский президент отметил, что кубинцы должны знать, что у них есть партнер и друг в США.

Напомним, ночью 26 ноября на 91-м году жизни умер бывший глава Кубы Фидель Кастро, сообщает Медуза со ссылкой на заявление его брата, председателя совета министров страны Рауля Кастро.

"О смерти кубинского лидера объявили в ночь на 26 ноября по государственному телевидению. Кастро умер в 7 часов вечера (2 ночи по Киеву). Тело кубинского лидера будет кремировано согласно его последней воле. О дате похорон Рауль Кастро обещал объявить отдельно", - говорилось в сообщении.