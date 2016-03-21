Обама встретился с Раулем Кастро на Кубе

Перед началом переговоров президент США возложил венок к памятнику герою борьбы за независимость Кубы Хосе Марти под звуки кубинского и американского гимнов, передает Би-би-си. Ранее Барак Обама говорил, что на встрече с Раулем Кастро он планирует затронуть тему свободы слова и собраний на Кубе.

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Накануне президент США прибыл на Кубу с официальный двухдневным визитом. Это первый визит главы США в карибское государство за 88 лет. Многие журналисты отмечают, что этот визит знаменует собой поворот в американо-кубинских отношениях.