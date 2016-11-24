В Турции прогремел взрыв возле правительственного здания: есть погибшие

В Турции в городе Адана произошел взрыв возле правительственного здания. Взорвался легковой автомобиль, пишет Anadolu.

В результате взрыва погибло 2 человека, минимум 16 человек получили ранения.

Издание отмечает, что авто взорвалось на стоянке возле офиса губернатора провинции Адана на юге Турции. Повреждены автомобили на стоянке и прилегающее здание, где находится офис губернатора.

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"В совершении взрыва подозревается женщина", - сообщил губернатор провинции.

На месте взрыва были обнаружены номера автомобиля подозреваемого.

Напомним, в начале ноября в турецком городе Дерик, что в юго-восточной провинции Мардин, прогремел взрыв возле правительственного здания.

По данным частной телекомпании NTV, в результате взрыва ранения получил губернатор округа Фатих Сафитюрк. Впрочем ранения были легкие.