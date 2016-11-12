Взрыв на базе НАТО в Афганистане: 3 погибших, 13 раненых

На авиабазе НАТО в городе Баграм в Афганистане произошел взрыв, есть погибшие и раненые, сообщает ZN.ua.

Взрыв прогремел около 5:30 по местному времени в субботу, 12 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают медицинские бригады, причины взрыва выясняются. Тем временем губернатор Баграма сообщил, что взрыв произошел в столовой, убиты как минимум 3 человека, 13 – получили ранения.

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Напомним, ранее в Афганистане в результате удара США был убит один из лидеров террористической организации "Аль-Каида". Об этом заявил официальный представитель Пентагона Питер Кук, отметив, что Фарук аль-Катани был убит 23 октября в провинции Кунар на востоке Афганистана.

Убитый был лидером местной ячейки "Аль-Каиды". Ему, как отметил Кук, было поручено восстановить безопасные убежища для террористов на территории Афганистана. Кроме того, пресс-секретарь Пентагона сообщил о том, что США продолжают оценивать результаты другого удара, нанесенного в тот же день с целью ликвидации боевика Билала аль-Утаби.