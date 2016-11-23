Турция нанесла авиаудары по командным пунктам ИГИЛ на севере Сирии

Об этом сообщает Anadolu.

Отмечается, что среди объектов были командные пункты ИГИЛ.

"Вооруженные силы во вторник нанесли удары по девяти целям "Исламского государства", среди которых четыре хранилища и два командных пункта на севере Сирии", – говорится в сообщении.

Читайте такжеСША возложили ответственность за авиаудары по госпиталям в Алеппо на Россию

Также в рамках операции "Щит Евфрата" спецподразделения сирийской Свободной армии при поддержке Турции продолжили наносить удары по позициям ИГИЛ на севере Сирии.

Напомним, губернатор Мосула Невфел Хаммади Ас-Султан заявил, что о сроках завершения операции по освобождению Мосула от террористической организации ИГИЛ говорить пока рано.

По его словам, сроки завершения сделки зависят от ее планирования и слаженности действий сил, участвующих в ней. Говоря о роли формирований пешмерга в освобождении Мосула, Ас-Султан отметил, что в настоящее время отряды ополченцев вместе с подразделениями ВС Ирака продолжают продвижение в окрестностях города.