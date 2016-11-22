В Турции объявили об увольнение 15 тысяч госслужащих за попытку госпереворота

Власти Турции объявили об увольнении еще 15 тыс. госслужащих за подозрения в причастности к июльской попытки переворота, пишет Reuters.

Издание отмечает, что речь идет об увольнении 1 988 работников в Вооруженных Силах Турции, 7 586 сотрудников полиции, 403 жандармерии, и более чем 5000 работников других государственных учреждений.

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Всех их подозревают в причастности к организации "Параллельное государство" (FETO) оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Также было объявлено о закрытии 550 учреждений, 18 благотворительных фондов и девяти СМИ.

Напомним, в ночь на 16 июля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Турция столкнулась с попыткой восстания армии. Группа военных в Турции заявила, что взяла под контроль страну. За несколько часов стало известно, что правительство Турции контролирует ситуацию в стране.

Ранее сообщалось, что в Турции после попытки военного переворота было задержано более 13 000 людей. Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении чрезвычайного положения сроком на три месяца.