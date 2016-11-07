Посольство Британии в Москве снова забросали частями манекенов

Как сообщает ТАСС, "российские студенты и сирийские студенты, которые учатся в Москве", вышли к посольству Великобритании на "акцию поддержки России и российских дипломатов".

Читайте такжеПосольство России в Ирландии забросали "окровавленными" игрушками (фото, видео)

Участники акции держали плакаты: "Руки прочь от российских дипломатов", "Руки прочь от России". Некоторые пришли с флагами России и Сирии.

"7 ноября группа активистов вновь забросала здание посольства Великобритании в Москве окровавленными манекенами и пластмассовыми конечностями", - говорится на сайте "Гражданские силы.ру".

Сообщается, что сегодняшнее мероприятие стало продолжением протестной акции, которая прошла накануне.

"Отстаньте от российской дипломатии", - требовали участники акции под посольством.

Напомним, 4 ноября посольство Великобритании и резиденцию британского посла в Москве забросали частями манекенов. Акция протеста стала ответом на подобную акцию, которая прошла у российского посольства в Лондоне.

Так, накануне активисты из организации The Syria Campaign возвели инсталляцию из сотен пластиковых рук перед посольством России в Лондоне, заблокировав вход в дипучреждение.