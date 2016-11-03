В Лондоне активисты заблокировали вход в посольство России

Об этом сообщается в пресс-релизе организации, передает Русская служба Би-Би-Си.

Активисты протестовали против крупномасштабного наступления на сирийский Алеппо, которое может развернуть Россия на фоне выборов в США.

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В частности, у ворот российского представительства появилась инсталляция, сделанная из пластиковых рук. Руки, цепляясь друг за друга, образуют пирамиду. Рука, находящаяся наверху пирамиды, тянется к решетке ворот российского посольства.

"Грядущее наступление России на Алеппо под контртеррористическими лозунгами может означать убийство тысяч мирных жителей, которые не могут покинуть город. Мировые правительства делают недостаточно для того, чтобы остановить эти выступления", - говорится в пресс-релизе.

Одновременно организация запустила в "Твиттере" хэштэг #EUsaveAleppo ("ЕС, спаси Алеппо") и призывает своих сторонников звонить в посольства России в их странах и выражать недовольство.