Посольство Великобритании в Москве забросали частями манекенов

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Акция протеста стала ответом на подобную акцию, которая прошла в четверг у российского посольства в Лондоне.

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В акции у здания посольства Великобритании на Смоленской набережной приняли участие около 20 человек.

Телеканал "Россия 24" сообщил, что акция, начавшаяся около пяти часов вечера по московскому времени, продлилась всего несколько минут.

Как сообщал УНИАН, накануне активисты из организации The Syria Campaign возвели инсталляцию из сотен пластиковых рук перед посольством России в Лондоне, заблокировав вход в дипучреждение.