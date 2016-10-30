Клинтон призвала ФБР рассказать все о расследовании ее дела

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что глубоко озабочена решением ФБР возобновить расследование дела против нее - об использовании ею личной почты для отправки писем с секретной информацией, сообщает Би-би-си.

"Кто-то из вас, возможно, слышал про письмо директра ФБР", - обратилась к сторонникам Клинтон в ходе выступления в городе Дейтона-Бич, имея в виду письмо главы ФБР конгрессу.

Решение обнародовать информацию о новых уликах против нее всего за 10 дней до президентских выборов Клинтон назвала странным.

"Довольно странно делать такие заявления, при этом раскрывая так мало - и прямо перед выборами. Это не просто странно, это беспрецедентно и вызывает глубокую озабоченность, потому что избирателям должны быть доступны все факты", - сказала кандидат в президенты, призвав директора ФБР Джеймса Коми "рассказать всё".

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Ранее Коми сообщил, что ведомство возобновило расследование дела, связанного с использованием Клинтон в бытность ее госсекретарем личного почтового сервера для рабочей переписки. По его словам, это связано с обнаружением новых электронных писем.

В письме к конгрессу США Джеймс Коми сказал, что пока не может оценить значимость найденного материала и не знает, сколько времени займет новое расследование.

Незадолго до того как Клинтон была приведена к присяге в качестве госсекретаря в 2009 году, в ее доме в Нью-Йорке был установлен почтовый сервер. Этот адрес она использовала и для служебной, и для личной переписки в течение всех четырех лет, что находилась в должности.

Ее учетная запись в домене state.gov, чьи сервера находятся в собственности правительства США, активирована не была.

В марте 2015 года на первой полосе New York Times вышла статья, в которой говорилось, что действия Клинтон "возможно, нарушают федеральные нормы".