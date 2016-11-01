Российская авианосная группа смогла добраться до Средиземного моря

Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По его словам, группировка российских кораблей в Средиземном море "пополнила все необходимые запасы". Отказ отдельных стран кораблям ВМФ РФ в заходе в их порты "не сказался на их движении" в Средиземноморье, заверил министр.

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Как сообщал УНИАН, флотилия российских военных кораблей, которая направляется к берегам Сирии, в восточной части Средиземного моря провела дозаправку неподалеку от Гибралтарского пролива.

Напомним, Мальта отказалась заправлять российский "флот смерти" на пути к Сирии.

21 октября в Ла-Манш вошла группировка военных кораблей РФ во главе с проблемным авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов".