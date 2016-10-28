Китай завершил строительство корпуса своего второго авианосца

Об этом в пятницу сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на Министерство обороны КНР, передает ТАСС.

"В настоящее время ведутся работы по установке оборудования на борт корабля", - отметил в четверг официальный представитель военного ведомства У Цянь, не раскрыв другие детали проекта.

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В настоящее время на вооружении китайских ВМС состоит единственный авианосец "Ляонин". Он был достроен в КНР на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг", купленного у Украины в конце 1990-х годов, и включен в состав флота в 2013 году.

По мнению военных аналитиков, новый авианосец, вероятно, построен по принципу "Ляонина".

Его появление, отмечает газета, "является частью планов Пекина по расширению возможностей своего флота на фоне растущих вызовов в спорных водах Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, а также для защиты национальных интересов за пределами собственных границ".