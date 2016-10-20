Шотландия намерена провести референдум о независимости до выхода Британии из ЕС

Об этом сообщает EUObserver.

"Законопроект дает Шотландии возможность пересмотреть вопрос о независимости до того, как Великобритания оставит ЕС был опубликован для консультаций", - говорится в заявлении правительства в четверг.

Вопрос о референдуме будет: "Должна ли Шотландия быть независимой страной?".

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"Мой приоритет ясен - мы будем делать все возможное, чтобы защитить интересы Шотландии" - сказала Стерджен в заявлении.

"Вред для рабочих мест и шотландской экономики, которую может повлечь Brexit, особенно если процесс будет жестким, теперь очевиден", - добавила Стерджен, отметив, что ее правительство будет работать с Лондоном над поиском путей, как можно избежать тяжелых последствий выхода из ЕС.

"Если мы видим, что наши интересы не могут быть должным образом или полностью защищены в контексте Великобритании, то независимость должна быть одним из вариантов", - добавила она.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Шотландии Никола Стерджен объявила о начале дискуссии о будущем страны и обратилась ко всем гражданам с просьбой присоединиться к ней. На историческом референдуме в Великобритании относительно членства страны в ЕС 23 июня за выход Британии из ЕС проголосовали 51,9% избирателей, тогда как за то, чтобы остаться в составе ЕС, проголосовали 48,1%.