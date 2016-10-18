Жена Трампа о его скандальных словах: Так говорят мальчишки, когда пытаются рисоваться

"Я сказала мужу, что такие высказывания неприемлемы. И я была удивлена, поскольку это не тот мужчина, которого я знаю", - заявила Мелания Трамп в интервью CNN, передает Русская служба Би-би-си.

По ее словам, во время беседы Трампа с ведущим камеры не были включены и работал только микрофон.

"И мне интересно, знали ли они, что микрофон был включен. Это был мальчишеский разговор и ведущий подначивал его говорить грязные и нехорошие вещи", - убеждена Мелания Трамп.

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По ее словам, "так говорят мальчишки, когда они взрослеют и пытаются рисоваться друг перед другом, рассказывают о девочках".

Она подчеркнула, что ранее не слышала от мужа подобных высказываний.

Ранее супруга Трампа уже высказывалась в защиту мужа: "Надеюсь, люди примут его извинения, как это сделала я", - сказала она.

На записи, сделанной в 2005 году, Дональд Трамп, в частности, говорит американскому ведущему канала NBC Билли Бушу, что, если ты звезда, "можно делать с женщинами все, что угодно". Миллиардер допускает чрезвычайно вульгарные и оскорбительные в отношении женщин высказывания, упоминая, что приставал к некоей замужней женщине.

После того, как запись попала в интернет, Трамп назвал свои комментарии обычным "мужским трепом в раздевалке" и заявил, что в жизни никогда бы не позволил себе ничего подобного.

После публикации записи разговора Дональда Трампа с Билли Бушем две женщины рассказали газете New York Times, что Трамп приставал к ним во время случайных встреч в разные годы. Штаб Трампа заявил, что вся статья - ложь.

Из-за скандала многие республиканцы и их спонсоры отказались от поддержки Трампа.