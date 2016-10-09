Президент Франции может отказаться от встречи с Путиным в Париже

Об этом он заявил в воскресном интервью французскому телеканалу TF1, передает Русская служба Би-Би-Си.

В интервью TF1 Олланд резко осудил российскую поддержку авиаударов в Сирии. А отвечая на вопрос о журналиста о предстоящей встрече с Путиным, заявил, что пока еще не решил для себя этот вопрос, хотя, вероятнее всего, и встретится с ним.

"Я сам задаю себе этот вопрос, - заявил французский президент. - Будет ли это полезно? Необходимо ли это?".

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"Можем ли мы сделать что-то еще, что заставит его прекратить то, что он совершает совместно с сирийским режимом, а именно - бомбардировки Алеппо и его населения своими военно-воздушными силами?", - заявил Олланд в ходе интервью.

"Если я его приму, я скажу ему, что это неприемлемо", - заверил он.

Население Алеппо стало жертвой военных преступлений, заявил президент Франции.

"Те, кто совершает эти преступления, будут привлечены к ответственности, в том числе и в Международном уголовном суде", - сказал Олланд.

Встречу Путина и Олланда в четверг анонсировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, добавив, что визит российского президента в Париж будет иметь особое значение, поскольку с Олландом будут обсуждаться не только российско-французские отношения, но и урегулирование кризисов в Сирии и в Украине.