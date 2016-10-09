На выборах в Грузии проголосовало более половины избирателей

По данным ЦИК, явка на 20:00 (конец голосования) составила 51,63%.

Наибольшей - 65,5% - она была в расположенных рядом мажоритарных округах №54 (Вани) и №60 (Ланчхути) на западе страны. Наименьшая явка зафиксирована в округе №31 (Гардабани) на юго-востоке.

В Тбилиси явка была несколько меньше среднегрузинской - 49,9%, и тоже сильно колебалась в зависимости от района: больше всего (около 60%) - на западе столицы, меньше всего (около 42%) - на востоке.

В других крупнейших городах явка была еще несколько меньшей - 49,1% в Батуми, 48,4% в Рустави и 42,5% в Кутаиси.

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На парламентских выборах 2012 года явка составила 59,76%.

Напомним, по данным экзит-поллов, победу на выборах получила правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". По данным опроса TNS, она набирает 53,8%, "Единое национальное движение" - 19,5%, "Альянс патриотов Грузии" - 5%.

Впрочем, по экзит-полу GFK, "Грузинская мечта" получила 39,9%, ЕНД - 32,74%, "Альянс патриотов Грузии" - 5,76%.

Сегодня граждане Грузии выбирали депутатов парламента 9-го созыва. В выборах участвовали 25 партий и блоков.

При этом 77 депутатов избираются по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 73 - в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе). Для победы в мажоритарном округе необходимо получить абсолютное большинство (50% + 1 голос), поэтому в округах, где победители не определятся по итогам выборов 8 октября, в 25-дневный срок будут проведены вторые туры. Таким образом, окончательный расклад сил в парламенте станет известен лишь после этого.