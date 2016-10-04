Трамп похвалил сам себя за то, что 18 лет имел возможность не платить налоги
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что во время кризиса "прекрасно" использовал налоговые законы в своих интересах.
Таким образом Трамп прокомментировал публикацию в СМИ своих налоговых данных за 1995 год, из которых следует, что он 18 лет имел возможность не платить налоги, передает Русская служба Би-би-си.
"Как бизнесмен и как застройщик я легально использовал налоговые законы для своей выгоды, для выгоды своей компании, моих инвесторов и моих служащих. Честно говоря, я прекрасно использовал эти законы", - сказал Трамп во время выступления перед своими сторонниками.
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Кандидат в президенты от республиканцев также отметил, что у него есть "фидуциарная обязанность" платить не больше налогов, чем того требует закон.
Трамп добавил, что использовал американские налоговые законы и свою предпринимательскую проницательность, чтобы выбраться из кризиса на рынке недвижимости в 1995 году.
1 октября газета New York Times опубликовала налоговые данные Трампа за 1995 год, в которых указывается, что Трамп сообщил об убытках в 916 млн долларов.
Издание отмечает со ссылкой на анализ экспертов, что подобные убытки давали Трампу законные основания не платить налог в течение 18 лет.
Как сообщал УНИАН, 30 сентября прокуратура штата Нью-Йорк приостановила работу фонда Трампа из-за того, что организация не предоставляла отчеты о доходах.