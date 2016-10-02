В Сирии самолеты снова нанесли авиаудар по больнице Алеппо - СМИ

Авиация нанесла новые удары по больнице в контролируемом повстанцами восточном районе Алеппо, сообщает РБК со ссылкой на представителей повстанцев, а также на сотрудников гуманитарных организаций.

"По словам повстанцев и спасателей, в субботу на больницу, которую агентство называет главной травматологической больницей в восточной части Алеппо, было сброшено по меньшей мере семь снарядов. Двое пациентов погибли, еще 13 получили ранения", - говорится в сообщении.

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"Больница в настоящее время не работает полностью. Там разрушены стены, вся инфраструктура, оборудование и генераторы. Ни охранников, ни персонала не осталось. Там полная темнота", – приводит агентство слова радиолога больницы Мохаммада Абу Раджаба.

Отмечается, что это уже второй случай бомбардировки данной больницы за последние несколько дней. О первых авиаударах по больнице в Алеппо сообщалось 28 сентября. Тогда сообщалось, что часть сброшенных бомб попала в отделение интенсивной терапии и ранила пациентов.

Би-би-си со ссылкой на американскую благотворительную организацию, поддерживающую больницу, сообщает, что больница попала под удары бочковыми бомбами. Также сообщается о боях между правительственными войсками и повстанцами в исторической части старого Алеппо и нескольких других районах.