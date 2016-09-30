В Госдепе объяснили предупреждение о возможных терактах в России

Об этом он заявил на очередном пресс-брифинге, передает РБК.

"Я никому не угрожал. Это были факты. И эти факты не являются новыми. Вопрос заключался в том, какими могут быть последствия для России при несоблюдении договоренностей", — сказал Кирби, отвечая на вопрос журналиста о том, содержалась ли в его высказывании угроза.

"Последствия таковы: больше войны — больше кровопролития", — пояснил представитель Госдепа. Он добавил, что "видел утверждения, что (он) пытался подстрекать к терроризму", и это, по его мнению "совершенно надуманно".

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Ранее представитель Госдепа Джон Кирби заявил, что в случае продолжения войны в Сирии террористы будут наносить удары по российским интересам и городам, а Россия продолжит "отправлять домой военных в мешках для трупов", "терять ресурсы и, возможно, самолеты".

В ответ на это представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что сирийская оппозиция представляет собой террористический интернационал, подконтрольный США.