Турция намерена построить стену вдоль границы с Сирией
05:39, 30 сентября 2016Мир
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В Турции заявили о намерении построить стену вдоль границы с Сирией.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Фикри Ишика.
"Мы хотим, чтобы 911 километров границы с Сирией были закрыты, мы полностью ее закроем весной 2017 года", – сказал министр.
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По мнению чиновников, стена поможет остановить незаконную миграцию из Сирии в Турцию, где уже размещены почти 3 млн сирийских беженцев.
Как сообщал УНИАН ранее, в начале сентября премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что турецкие силы и сирийские повстанцы выгнали экстремистскую группировку "Исламское государство" из последних районов сирийско-турецкой границы, которые находились под ее контролем.
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