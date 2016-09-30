Турция намерена построить стену вдоль границы с Сирией

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Фикри Ишика.

"Мы хотим, чтобы 911 километров границы с Сирией были закрыты, мы полностью ее закроем весной 2017 года", – сказал министр.

Читайте такжеСрыв перемирия в Сирии: в США обсуждают ответ России вне дипломатии

По мнению чиновников, стена поможет остановить незаконную миграцию из Сирии в Турцию, где уже размещены почти 3 млн сирийских беженцев.

Как сообщал УНИАН ранее, в начале сентября премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что турецкие силы и сирийские повстанцы выгнали экстремистскую группировку "Исламское государство" из последних районов сирийско-турецкой границы, которые находились под ее контролем.