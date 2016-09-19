Взрывы в Нью-Йорке: полиция со стрельбой задержала подозреваемого

Рахами был объявлен в розыск несколько часов назад. Полицейские задержали его в Линдене, штат Нью-Джерси, сообщает Русская служба Би-би-си.

Задержание сопровождалось перестрелкой, в результате Рахами госпитализировали.

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Как сообщал УНИАН, в результате взрыва, прогремевшего в нью-йоркском районе Челси вечером 17 сентября, 29 человек получили ранения.

Позже в нескольких кварталах от места взрыва было найдено и обезврежено второе взрывное устройство, аналогичное по конструкции.

Обе бомбы были сделаны из скороварок, начиненных осколочными элементами и оказались идентичны тем, что сработали на Бостонском марафоне в 2013 году.

19 сентября стало известно, что у вокзала в городе Элизабет в штате Нью-Джерси полиция обнаружила рюкзак с пятью самодельными взрывными устройствами.

Одна из самодельных бомб сработала при попытке ее обезвредить. Саперы использовали дистанционно управляемого робота, поэтому обошлось без пострадавших.

По данным полиции, взрывные устройства в Нью-Йорке и Нью-Джерси имеют общее происхождение.