Президенту не нравится слово ”Чечня”

Президент Чеченской республики Алу АЛХАНОВ предлагает переименовать Чеченскую республику в Нохчий республику. Об этом он заявил в понедельник, сообщает РИА «Новости».

"Я всегда говорил, что название чеченцев - нохчи. Пусть это будет Нохчий республика. Я дал нашим специалистам определенные поручения, а потом будем уже думать, какое название будет у нашей республики",- сказал А.АЛХАНОВ.

Он подчеркнул, что, по его мнению, закрепившееся в последние годы за республикой название - Чечня звучит неблагозвучно.