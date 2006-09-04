Президенту не нравится слово ”Чечня”
14:15, 04 сентября 2006Мир
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Алханов предлагает переименовать республику
Президент Чеченской республики Алу АЛХАНОВ предлагает переименовать Чеченскую республику в Нохчий республику. Об этом он заявил в понедельник, сообщает РИА «Новости».
"Я всегда говорил, что название чеченцев - нохчи. Пусть это будет Нохчий республика. Я дал нашим специалистам определенные поручения, а потом будем уже думать, какое название будет у нашей республики",- сказал А.АЛХАНОВ.
Он подчеркнул, что, по его мнению, закрепившееся в последние годы за республикой название - Чечня звучит неблагозвучно.
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