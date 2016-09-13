Обама обещает не подписывать закон об исках к Саудовской Аравии

Об этом пишет Би-Би-Си со ссылкой на сообщение Белого дома.

Как заявил представитель Белого дома Джош Эрнест, если этот документ станет законом, высока вероятность того, что таким же образом будут подаваться иски и к американским гражданам.

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Ранее, после того, как Конгресс принял данный законопроект, шесть арабских государств выразили обеспокоенность и заявили, что этот документ нарушает международное законодательство.

Кроме того, Саудовская Аравия пригрозила распродать американские активы на 750 млрд долларов в случае принятия такого закона.

Ранее УНИАН сообщал, что Конгресс США принял закон, позволяющий родственникам жертв атак 11 сентября 2001 года подавать в суд на Саудовскую Аравию, однако президент Барак Обама намерен применить к закону право вето.

Однако конгресс США может не допустить ветирования, если документ поддержат две трети всех членов палаты представителей и сената.

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Власти Саудовской Аравии неоднократно отрицали какую-либо роль их страны в нападениях на США 11 сентября.

Теории о причастности королевства к событиям 11 сентября породил тот факт, что 15 из 19 террористов, обрушивших в тот день угнанные авиалайнеры на американские города, оказались гражданами Саудовской Аравии.

Родные погибших пытались засудить членов королевской семьи Саудовской Аравии, саудовские банки и благотворительные организации, которые подозреваются в финансировании исламистов. Однако эти попытки оказались безуспешными, поскольку американский закон 1976 года предоставляет другим государствам значительный иммунитет от американских судебных исков.

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Законопроект предусматривает, что такая неприкосновенность больше не будет предоставляться иностранным государствам, несущим ответственность за теракты, в результате которых американцы погибли на территории США.

В поддержку этой законодательной инициативы ранее высказывалась кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.