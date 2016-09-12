Турция обязана покончить с боевиками ИГ в Сирии - Эрдоган

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Русская служба Би-Би-Си.

Он назвал эту борьбу священным долгом своей страны, который необходимо исполнить, чтобы предотвратить деятельность экстремистов на территории Турции.

В заявлении президента говорится, что турецкая авиация в ходе налетов на позиции исламистов в субботу нанесла им серьезные потери.

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В заявлении президента Эрдогана также говорится, что нынешняя военная операция "Евфрат", которую турецкая армия проводит на территории Сирии, является лишь первым шагом в войне против ИГ.

В этом же заявлении президент говорит, что Турция преисполнена решимости нанести поражение экстремистам из Курдской рабочей партии и исламистам, возглавляемым Фетуллой Гюленом, который находится в эмиграции в США.

Как сообщал УНИАН, в понедельник в Сирии должно наступить 10-дневное перемирие, за которым должны последовать скоординированные авиаудары по позициям ИГ.

Перемирие было согласовано в пятницу в ходе переговоров в Женеве между США и Россией.