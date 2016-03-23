The Daily Beast: После Брюсселя ИГИЛ строит еще более ужасные планы для Европы

Об этом пишет Скотт Атран в статье "После Брюсселя, ИГИЛ строит еще более ужасные планы для Европы", опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

Нападения в Брюсселе – это лишь часть все более эффективной серии ударов, которая должна разжечь хаос в Европе и тем самым "уничтожить серую зону", согласно редакционной статье онлайн-журнала ИГИЛ "Dabiq", опубликованной в начале 2015 года.

Серая зона – это промежуточная позиция многих мусульман, иными словами, позиция между халифатом и "неверными", – которая была выявлена после "священных операций 11 сентября". Статья цитирует Усаму бен Ладена, для которого ИГИЛ – истинный наследник: "Мир сегодня разделен. Буш говорил правду, когда сказал: "Либо вы с нами, либо вы с террористами", но фактические "террористы" – это западные крестоносцы. Теперь пришло время для другого события, которое ... разделит мир и уничтожит Серую зону повсюду".

Идея заключается в том, чтобы ИГИЛ заполнял вакуум там, где уже существует хаос, как в большей части Сахеля и Сахары, и создавал хаос, который сможет потом заполнить: так, как он действует в Европе.

Прием сирийских беженцев, спасающихся от этого хаоса, ведет к победе Запада над этой стратегией разделения, в то время как массовый отказ от беженцев ведет поражению. Помните, когда Тед Круз говорит о том, что американские полицейские должны "патрулировать и обеспечивать безопасность" в мусульманских кварталах, когда Дональд Трамп говорит о запрете мусульман, они в буквальном смысле подражают сценарию ИГИЛ.

Следующие аксиомы взяты из "Серой зоны", и из "Управления хаосом-дикостью", опубликованной в 2004 году, которая стала обязательной к прочтению для каждого политического, религиозного и военного лидера ИГИЛ, или эмира. Действия группы были, и, вероятно, будут соответствовать этим аксиомам:

Разнообразьте удары и атакуйте уязвимые цели – туристические зоны, места общественного питания, места развлечений, спортивные мероприятия и так далее – которые не могут быть полностью защищены. Истощайте ресурсы неверных в максимально возможной степени, и таким образом, подрывайте веру людей в способность их правительств обеспечивать безопасность, одну из основных государственных функций.

Мотивируйте массы летать в регионы под нашим управлением, уничтожая "серую зону" между истинными верующими и неверными, которую в настоящее время населяют большинство людей, в том числе большинство мусульман. Используйте так называемые "террористические атаки", чтобы помочь мусульманам осознать, что не-мусульмане ненавидят ислам и хотят навредить всем, кто исповедует его, и показать, что миролюбие не приносит мусульманам ничего, кроме боли.

Используйте социальные медиа, чтобы вдохновлять сторонников за рубежом совершать насилие. Передавайте сообщение: Делайте то, что можете, с тем, что у вас есть, там, где вы находитесь, когда только возможно.

Я подозреваю, что ИГИЛ планирует скоординированное нападение на несколько городов в Европе, чтобы активизировать процесс уничтожения серой зоны, а также, чтобы отвлечь внимание своих возможных сторонников от весьма значительных военных поражений в Сирии и Ираке.

В отличие от Аль-Каиды, чьи атаки в Европе и в других местах были в значительной степени спровоцированы вдохновением, а не прямым приказом, ИГИЛ теперь может командовать удаленно, а также вдохновлять идеей утопического халифата здесь и сейчас (то, что бен Ладен отвергал, пока США были достаточно мощными, чтобы сдерживать его). Группировка проникла в районы иммигрантов и использует апатию западного общества, которое не знало войны или реальной борьбы за ценности в течение 70 лет.

"Исламское государство" радикально завершает все это четкими ограничениями и невероятным насилием, заставляя своих зарубежных приверженцев разрывать личные связи, а также связи с человечеством.

В отсутствие набожной альтернативы страсти и значимости, многие из тех, кто присоединяется к ИГИЛ, говорят: "Лучше положить конец страданиям в статусе-кво, и жить с надеждой на что-то лучше, какие бы страдания и ужасы это не подразумевало". Это сердце апокалиптического мышления: чтобы спасти этот мир, возможно, придется его уничтожить, и отложить надежду на следующую жизнь.

Cила, казалось бы, абсурдных идей становится реальной: привилегия абсурда, которой нет ни у одного существа, кроме человека, подчиняет всех Его прихоти.

Военные действия по сдерживанию и ослаблению ИГИЛ в его центре – и, самое главное, без массированного введения американских войск, является необходимым условием для победы над группировкой. Но достичь этого будет гораздо труднее, чем обычно говорят наши политики и военные руководители.

Даже этого будет недостаточно, если мы надеемся избежать потери поколений. Мы должны противостоять соблазну ИГИЛ. И тогда в долгосрочной перспективе появится надежда, глобальный импульс от инициатив под руководством подготовленных молодых активистов, которые готовы предложить альтернативное выражение идеализма, основанного на авантюрных, славных формах "миротворчества", таких же заманчивых, как война.

Или мы можем послать больше полицейских Круза патрулировать мусульман, и готовиться к худшему.