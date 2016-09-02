В аэропорту Самарканда ожидают самолет с телом Каримова - СМИ

Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на информированный источник в Узбекистане.

По словам источника, в аэропорту собралось "буквально полгорода".

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Самарканд уже начал готовиться к прощанию с покойным президентом Узбекистана, сегодня были отменены занятия в школах города.

Похороны Каримова, по словам источника, состоятся в субботу, 3 сентября.

Ранее Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что президент Узбекистана Ислам Каримов умер.

2 сентября СМИ сообщили, что в Узбекистане готовятся к похоронам президента страны Ислама Каримова.

Как сообщал УНИАН, дочь президента Лола Каримова-Тилляева заявила, что он был госпитализирован "из-за мозгового кровоизлияния". На следующий день вечером появилась информация о смерти Каримова.