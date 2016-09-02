В аэропорту Самарканда ожидают самолет с телом Каримова - СМИ
В аэропорту Самарканда огромное количество людей ожидают прибытия из Ташкента самолета с телом умершего накануне президента Узбекистана Ислама Каримова.
Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на информированный источник в Узбекистане.
По словам источника, в аэропорту собралось "буквально полгорода".
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Самарканд уже начал готовиться к прощанию с покойным президентом Узбекистана, сегодня были отменены занятия в школах города.
Похороны Каримова, по словам источника, состоятся в субботу, 3 сентября.
Ранее Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что президент Узбекистана Ислам Каримов умер.
2 сентября СМИ сообщили, что в Узбекистане готовятся к похоронам президента страны Ислама Каримова.
Как сообщал УНИАН, дочь президента Лола Каримова-Тилляева заявила, что он был госпитализирован "из-за мозгового кровоизлияния". На следующий день вечером появилась информация о смерти Каримова.