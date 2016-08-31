Руссефф обжалует импичмент в Верховном суде Бразилии

Об этом она заявила во время выступления в столице страны, передает ТАСС.

"Я обращаюсь к тем, кто голосовал за меня на выборах: "Не отказывайтесь от борьбы". Я предлагаю всем бороться за восстановление демократии", - сказала она.

"Это решение войдет в историю как одна из самых больших несправедливостей. Мы будем обжаловать его во всех возможных инстанциях", - отметила Руссефф.

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Защита Руссефф уже подготовила сразу две апелляции. Эти документы будут направлены в Федеральный верховный суд Бразилии. В одной из апелляций защита указывает на процессуальные нарушения, в другой - настаивает на отсутствии оснований для импичмента.

"Первую апелляцию мы подадим, возможно, уже сегодня или завтра. Вторая будет представлена в ближайшую пятницу или понедельник", - сказал адвоката Руссефф Жозе Эдуарду Кардозу.

Ранее сторонники Руссефф обратились в Межамериканскую комиссию по правам человека при Организации американских государств с требованием признать инициативу о ее отставке незаконной. Авторы документа призвали представителей этой международной организации вмешаться в происходящее и "немедленно восстановить в должности" отстраненного президента.

Как сообщал УНИАН, Сенат Бразилии официально лишил Дилму Руссефф президентского поста без права заниматься политикой до конца 2027 года. Вице-президент Мишел Темер официально утвержден главой государства.