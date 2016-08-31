Каримов поздравил народ Узбекистана с 25-летием независимости - пресс-служба

На сайте пресс-службы президента Узбекистана появилось праздничное поздравление от его имени по поводу 25-летия независимости страны.

"Искренне, от всего сердца поздравляю всех вас, весь наш народ с праздником 25-летия государственной независимости Узбекистана, которая открыла новую страницу в многовековой истории нашей страны, освободила ее от оков тоталитарного строя, дала нам возможность построения свободной и благополучной жизни", - говорится, в частности, в тексте обращения.

Напомним, 28 августа власти Узбекистана впервые за 26 лет правления Каримова сообщили о проблемах со здоровьем у 78-летнего президента. По заявлению его пресс-службы, Каримов "в настоящее время находится на стационарном лечении". Было заявлено, что "по мнению специалистов, необходимо полное медицинское обследование".

Читайте такжеУзбекистан: кто будет править после деспота? - Frankfurter Allgemeine

Дочь президента Лола Каримова-Тилляева заявила, что он был госпитализирован "по причине мозгового кровоизлияния".

Вечером следующего дня появилась информация о смерти Каримова. По данным источников агентства "Фергана", смерть президента наступила 29 августа примерно в 15-16 часов по ташкентскому времени.

Никаких официальных сообщений о том, жив ли Каримов и каково его состояние, от властей Узбекистана до сих пор не поступало.