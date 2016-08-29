Умер президент Узбекистана Ислам Каримов - СМИ

Об этом сообщает агентство Фергана со ссылкой на неназванные источники.

Смерть Ислама Каримова, по данным источников издания, наступила в 15-16 часов по ташкентскому времени.

Никаких сведений от официальных властей Узбекистана на этот счет пока не поступало.

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Днем 28 августа правительство Узбекистана распространило официальное заявление о том, что президент «находится на стационарном лечении». Позже дочь Каримова сообщила, что у него случился инсульт.

"По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром он госпитализирован и находится в реанимационном отделении", - написала Лола Каримова-Тилляева на своей странице в Instagram.

По ее словам, его состояние оценивалось как стабильное.

Лола Каримова также попросила уважать право семьи узбекского президента на частную жизнь.

Как отмечает Медуза, за все более чем 26 лет, что Ислам Каримов находится у власти в Узбекистане, по государственному телевидению впервые сообщили, что президент находится на лечении. Такого не было никогда: слухи о болезнях и самочувствии Каримова никогда не комментировались ни официально, ни в государственных СМИ

Ислам Каримов являлся единственным руководителем независимого Узбекистана с 1991 года. До этого на протяжении двух лет он был первым секретарем ЦК Компартии Узбекской ССР.