Умер президент Узбекистана Ислам Каримов - СМИ
В Ташкенте на 79 году жизни умер президент Узбекистана Ислам Каримов.
Об этом сообщает агентство Фергана со ссылкой на неназванные источники.
Смерть Ислама Каримова, по данным источников издания, наступила в 15-16 часов по ташкентскому времени.
Никаких сведений от официальных властей Узбекистана на этот счет пока не поступало.
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Днем 28 августа правительство Узбекистана распространило официальное заявление о том, что президент «находится на стационарном лечении». Позже дочь Каримова сообщила, что у него случился инсульт.
"По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром он госпитализирован и находится в реанимационном отделении", - написала Лола Каримова-Тилляева на своей странице в Instagram.
По ее словам, его состояние оценивалось как стабильное.
(Фото из личного архива, Март 2014 г.) Во избежание кривотолков здесь на своей странице я хочу рассказать вам о печальных событиях, которые произошли в нашей семье с моим отцом в минувшие выходные. По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Состояние его оценивается как стабильное. На данный момент ещё рано делать какие либо прогнозы относительно его будущего состояния. Я обращаюсь к людям с большой просьбой обойтись без спекуляций и уважать право семьи на "прайвеси" (личное пространство). Я буду очень признательна всем, тем кто изъявит желание и поддержит моего отца своими молитвами. ⬇️(Шаҳсий архивдан сурат, март 2014 й.) Турли хил гап-сўзларнинг олдини олиш мақсадида, бизнинг оилада ўтган хафтанинг охирида содир бўлган қайғули воқеа ҳақида ушбу саҳифам орқали сизга маълумот бермоқчиман. Шанба куни адамлар мияга қон қуйилиш ташхиси билан шифохонага олиб келиндилар. Ҳозир улар реанимация бўлимида тиббий муолажалар олмоқдалар. Ҳозирги пайтда ҳолатлари шифокорлар томонидан стабил деб баҳоланмоқда. Айни пайтда келгусидаги соғлиқлари борасида қандайдир тахминлар қилиш анча эрта. Мен сизлардан турли хил гап-сўзлардан йироқ бўлиб, оиламизнинг шаҳсий ҳаётига хурмат билан муносабатда бўлишингизни илтимос қиламан. Ушбу дамларда отамни ўз дуолари билан қўллаб-қувватловчи барча инсонларга ўзимнинг чексиз миннатдорчилигимни изҳор этаман. (Photo from family archive, March 2014) I would like to write here about the sad events that befell our family last weekend. My father was hospitalised after suffering a cerebral haemorrhage on Saturday morning, and is now receiving treatment in an intensive care unit. His condition is considered stable. At the moment it is too early to make any predictions about his future health. My only request to everyone is to refrain from any speculations, and show respect to our family's right to privacy. I will be grateful to everyone who will support my father with prayers.
Лола Каримова также попросила уважать право семьи узбекского президента на частную жизнь.
Как отмечает Медуза, за все более чем 26 лет, что Ислам Каримов находится у власти в Узбекистане, по государственному телевидению впервые сообщили, что президент находится на лечении. Такого не было никогда: слухи о болезнях и самочувствии Каримова никогда не комментировались ни официально, ни в государственных СМИ
Ислам Каримов являлся единственным руководителем независимого Узбекистана с 1991 года. До этого на протяжении двух лет он был первым секретарем ЦК Компартии Узбекской ССР.