В Каннах отменили запрет на буркини

Решение городских властей ранее вызвало волну запретов буркини в городах Франции и оживленную общественную дискуссию. Суд решил, что запрет противоречит основным свободам человека и является незаконным, поскольку оснований считать буркини угрозой общественному порядку или общественной морали нет, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

Читайте такжеЗапрет на буркини во Франции будет "антиконституционным" – глава МВД

Ранее Высший административный суд Франции отменил постановление о запрете на буркини в курортном городе Вильнев-Лубе. После этого решения правозащитники заявили, что обжалуют аналогичные запреты еще в 30 муниципалитетах.

ООН приветствовала вердикт Высшего суда. Организация призвала другие города отменить запреты, назвав их "глупой реакцией на террористические атаки, которая не улучшает безопасность, зато только разжигает религиозную нетерпимость. "Чрезвычайно дискриминационные" решения должны быть отменены до конца летнего сезона отпусков, сказал верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.