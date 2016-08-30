Сегодня объявят о смерти бессменного президента Узбекистана Каримова - журналист

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Кроме того, по информации тех же источников Венедиктова, сегодня в Узбекистане об этом объявят.

Ислам Абдуганиевич Каримов ушел. pic.twitter.com/fHYMINDN94 — Алексей Венедиктов (@aavst) August 30, 2016

Ранее агентство Фергана со ссылкой на неназванные источники сообщило о смерти Каримова.

Смерть Ислама Каримова, по данным источников издания, наступила в 15-16 часов по ташкентскому времени. Никаких сведений от официальных властей Узбекистана на этот счет пока не поступало.

Днем 28 августа правительство Узбекистана распространило официальное заявление о том, что президент «находится на стационарном лечении». Позже дочь Каримова сообщила, что у него случился инсульт.