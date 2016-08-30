Сегодня объявят о смерти бессменного президента Узбекистана Каримова - журналист
Российский журналист, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что информацию о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова подтвердили его источники.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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Кроме того, по информации тех же источников Венедиктова, сегодня в Узбекистане об этом объявят.
Ислам Абдуганиевич Каримов ушел. pic.twitter.com/fHYMINDN94— Алексей Венедиктов (@aavst) August 30, 2016
Ранее агентство Фергана со ссылкой на неназванные источники сообщило о смерти Каримова.
Смерть Ислама Каримова, по данным источников издания, наступила в 15-16 часов по ташкентскому времени. Никаких сведений от официальных властей Узбекистана на этот счет пока не поступало.
Днем 28 августа правительство Узбекистана распространило официальное заявление о том, что президент «находится на стационарном лечении». Позже дочь Каримова сообщила, что у него случился инсульт.