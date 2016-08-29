Запрет на буркини во Франции будет "антиконституционным" – глава МВД

В интервью одному из французских изданий министр заявил, что принятие такого закона может привести к "непоправимый напряженности" во Франции, передает радио "Свобода".

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26 августа Высший административный суд Франции приостановил действие запрета на буркини, пока не будет принято постановление суда о законности его ношения.

Вопрос относительно запрета на ношение буркини вызвал ожесточенные споры о правах женщин, которые строго охраняются в светской Франции.

Около 30 французских курортов недавно запретилиженщинам носить купальники, которые полностью прикрывают тело, на своих пляжах.

Бывший президент Франции Николя Саркози стал одним из вдохновителей соответствующего запрета.