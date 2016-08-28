Тракторный марш на Москву: суд арестовал организатора и участников акции

В России арестованы 12 участников похода на тракторах с Кубани в Москву. Об этом сообщает «Кавказский узел».

Организатор акции Алексей Волченко получил десять суток ареста, 11 ее участников – от пяти до десяти суток за проведение несанкционированного мероприятия.

Как рассказала член ОНК Краснодарского края Ольга Голубятникова, Волченко признал свою вину, однако на заседании суда заявил, что сделал это под давлением полицейских, которые угрожали завести на него дело об экстремизме.

Жители станицы Казанской Кавказского района Краснодарского края 21 августа на тракторах поехали в сторону Москвы, чтобы пожаловаться президенту России Владимиру Путину на крупные агрохолдинги, которые, по их мнению, «забирают у фермеров и у пайщиков землю и фактически ставят на колени». Фермерам удалось добраться до Ростовской области, однако в ночь на 23 августа их задержала полиция.

Позже стало известно, что прокуратура Краснодарского края начала проверку жалоб фермеров. О ее результатах пока не сообщалось.