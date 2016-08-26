МИД Беларуси о внезапных военных учениях России: необходимо информировать об их целях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Киеве.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что не может комментировать факторы проведения военных учений на территории России. При этом он считает, что Вооруженные силы любой страны должны быть в состоянии боевой готовности. По его мнению, это необходимо, чтобы предотвратить возможную агрессию. "Самое главное, чтобы этот процесс был транспарентным. Если проводятся военные учения с превышением определенного лимита численности и участия соответствующего количества боевой техники, то на них обычно приглашаются международные наблюдатели, военные атташе, аккредитованные в той или иной стране. Этот процесс должен быть транспарентным, и так, чтобы это не вызывало опасения у стран-соседей и у других стран", - сказал Макей.

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Также он считает, что необходимо информировать о целях военных учений.

Как сообщал УНИАН, по данным украинской разведки, согласно распоряжению президента России Владимира Путина, осуществляется внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил РФ с привлечением около 100 тысяч военнослужащих.

25 августа президент РФ Владимир Путин привел в полную боеготовность войска у границы с Украиной «для локализации кризисных ситуаций». Проверка будет проводиться по 31 августа. Заместителю министра обороны РФ Анатолию Антонову поручено проинформировать военных атташе иностранных государств о проводимой внезапной комплексной проверке боевой готовности войск.