В Боливии протестующие шахтеры похитили и убили замминистра МВД

Сначала об этом сообщили СМИ, позже информацию подтвердили власти Боливии, передает РБК-Украина со ссылкой на агентство AFP.

"Заместитель министра внутренних дел Боливии убит шахтерами, похитившими его", - заявили в МВД Боливии.

О смерти чиновника заявил также министр обороны Боливии Рейми Феррера, который уточнил, что Ильянеса забили до смерти.

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"Уже будучи взятым в заложники, Илайнес дал интервью местной радиостанции, в котором сказал, что в обмен на его освобождение шахтеры требуют согласия правительства на изменение трудового законодательства и начала переговоров", - говорится в сообщении.

В стране проходят массовые протесты шахтеров, которые выступают против политики правительства и президента Эво Моралеса и требуют изменений законодательства. Горняки обвиняют полицию в насилии, в частности, в том, что полицейские якобы застрелили двоих рабочих.

Как сообщал УНИАН, в феврале шесть работников мэрии умерли от удушья в боливийском городе Эль-Альто после того, как группа протестующих захватила и подожгла муниципальное здание. Митинг был организован сторонниками Социалистической партии президента Моралеса. Местную власть в Эль-Альто представляла оппозиция. Волнения по всей стране прошли накануне всенародного референдума, на котором боливийцы должны были высказаться насчет изменений в конституцию, которые позволили бы Моралесу баллотироваться на четвертый срок. В результате референдума 22 февраля Моралесу отказали в этом праве.