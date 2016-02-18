В Боливии протестующие сожгли мэрию вместе с сотрудниками (фото, видео)

Об этом по информации местных властей сообщает Reuters

Сообщается, что напряженность в стране возрастает накануне всенародного референдума, который пройдет в воскресенье. Боливийцев спросят, одобряют ли они изменения в конституцию, которые позволят президенту Эво Моралесу баллотироваться на четвертый срок.

Митинг был организован сторонниками Социалистической партии президента Эво Моралеса. Местную власть в Эль-Альто возглавляет оппозиция.

Заместитель главы МВД Боливии Марсело Элио заявил, что кто-то из чиновников начал обливать митингующих кипятком, что могло спровоцировать беспорядки и привело к трагедии.

Напомним, год назад Моралес в третий раз подряд вступил в президентскую должность, несмотря на то, что формально это запрещено Конституцией. Тем не менее, Конституционный суд признал законность третьего мандата, сославшись на то, что в 2009 году в Боливии был провозглашен новый Основной Закон, поэтому первый срок теперь в счет не идет.