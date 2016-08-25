Британский парламент упрекнул Facebook, Twitter и YouTube за недостаточную цензуру

"Несмотря на то, что "Твиттер" в период между серединой 2015 и февралем 2016 года заблокировал 125 тыс. аккаунтов, а Google в 2014 году удалила 14 млн видео, в реальности это лишь капля в море. Они должны понять, что вместе с сотнями миллионов прибыли и миллиардами клиентов должно приходить чувство ответственности за то воздействие, которое оказывает экстремистский контент, размещенный на этих сайтах," - говорится в заявлении парламентариев, передает Русская служба Би-би-си.

Глава комитета лейборист Кит Ваз заявил, что интернет - "источник жизни для ИГ и других террористических групп".

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Расследование проводилось на протяжении 12 месяцев. Члены комитета встречались с представителями Европола, изучали форумы экстремистов и разговаривали с родственниками радикализированных британских мусульман.

Депутаты отмечают, что с начала гражданской войны в Сирии и войны против экстремистов из ИГ в Ираке в эти страны уехали около 800 будущих боевиков с британским гражданством. При этом количество арестов по подозрению в причастности к терроризму в период с 2010 по 2015 год выросло на 35%.

Как заключили парламентарии, нынешних мер по цензуре экстремистского контента далеко недостаточно для того, чтобы эффективно противостоять угрозе радикализации.

Неделю назад администрация соцсети "Твиттер" объявила, что с февраля этого года заблокировала порядка 235 тыс. аккаунтов за нарушение правил соцсети, касающихся пропаганды экстремизма.

В целом за последние 12 месяцев число заблокированных за пропаганду экстремизма аккаунтов выросло до 360 тыс., заявили в компании.

Как сообщал УНИАН, исламисты, убившие священника во Франции 26 июля, познакомились в интернете незадолго до преступления.